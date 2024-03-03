كشف حقيقة واقعة سرقة مبلغ مالي من سائق بالمنيا

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة العدوة بمديرية أمن المنيا من (سائق "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة المركز) بشأن تعرضه للسطور.

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وقال المجني عليه إنه عقب تحصيله مبلغ (مليون و661 ألف جنيه) من أحد التجار بالغربية لصالح (تاجر عسل يعمل لديه)ولدى عودته بسيارة ربع نقل قيادته وحال توقفه بالقرب من مدخل إحدى القرى بدائرة المركز ، فوجئ بتوقف سيارة ملاكى يستقلها "مجهولان" وقام أحدهما بإشهار (بندقية آلية) وسرقة المبلغ المالى ولاذا بالهرب.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام تبين عدم صحة رواية المبلغ.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقيامه بالإشتراك مع (مزارع "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة المركز) "تم ضبطه"فى إختلاق الواقعة وإحداث تلفيات بالسيارة لإيهام صاحب المبلغ المالى بذلك "على خلاف الحقيقة".. وأرشد المزارع عن المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياًقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ُحكمها بالبراءة في حق مُتهمين بتعاطي المُخدرات في البساتين.

أصدرت الحكم المحكمة برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.

وبحضور الأستاذ كريم عماد الدين فوزي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين بسام.ح وأحمد.س أنها في يوم 23 إبريل 2023 بدائرة قسم البساتين حازا وأحرزا بقصد التعاطي جوهراً مُخدراً (الحشيش – القنب) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة إنه يكفي في المُحاكمات الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضى له بالبراءة.