ضبط المتهمين بتهديد موظف باختطاف ابنته بالدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بلقاس بمديرية أمن الدقهلية من (موظف- مقيم بدائرة المركز) بقيام مجهول بالإتصال به على هاتفه المحمول وإخباره بقيامه بخطف ابنته (طالبة) وطلب منه مبلغ (مليون و500 ألف جنيه) نظير إطلاق سراحها، إلا أنه تبين له تواجد ابنته وعدم صحة ما قرره المتصل بواقعة إختطافها، وعقب ذلك تلقى إتصال هاتفى من ذات الرقم هدده خلاله بخطف ابنته وقتلها فـى حالة عدم تجهيزه للمبلغ.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية عن تحديد وضبط القائم بالإتصال (عامل- مقيم بدائرة المركز "له معلومات جنائية") وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بتحريض من (مالك ورشة نجارة- مقيم بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مالك الورشة المشار إليه، وبمواجهته إعترف بتحريضه للعامل على الإتصال بالـمُبلغ لإبتزازه وتهديده بخطف كريمته وقتلها لعلمهما بيسر حال الـمُبلغ.