استرداد 288 ألف متر مربع بعد إزالة 1577 مبنى مخالفاً و 432 حالة تعدٍ

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية نجحت في استرداد أكثر من 288 ألف متر مربع بعد إزالة 1577 مبنى مخالف على أملاك وأراضي الدولة، وإزالة 432 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 1149 ألف فدان، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 من إزالة التعديات على أراضي الدولة.

جاء ذلك خلال مناقشة اللواء هشام آمنة، للتقرير الذي أعدته غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي قامت بها المحافظات خلال الأسبوع الأول من المرحلة الثانية للموجة الـ 22 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتي بدأت في 24 فبراير الماضي وتنتهي في 15 مارس الجاري، والجاري تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة برئاسة اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات.

وقال اللواء هشام آمنة، إن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية حدوث تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم، مشيرًا إلى أن هذا الملف المهم من أساسيات تقييم أداء القيادات المحلية ومعدلات الإنجاز في إزالة التعديات والمخالفات على أملاك وأراضي الدولة ومنع أي تعديات على الأراضي الزراعية وتحقيق المستهدف من الموجة الـ22 وخاصة إزالة التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية والأراضي الزراعية التي تمثل تحديًا صارخًا لإرادة الدولة.

وأكد التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية، أن محافظة قنا احتلت المرتبة الأولي في عدد حالات الإزالة التي تم تنفيذها علي أراضي أملاك الدولة ، حيث نجحت القيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة في استرداد حوالي 71 ألف متر مربع بعد إزالة 145 مبني مخالف، يليها محافظة الشرقية التي نجحت في استرداد 46 ألف متر مربع بعد إزالة 291 مبني مخالف، ثم محافظة أسوان التي نجحت في استرداد 39,4 ألف متر مربع بعد إزالة 99 مبني مخالف، بينما كانت أكثر المحافظات نجاحاً في استرداد الأراضي الزراعية هي محافظة أسيوط حيث نجحت جهود الأجهزة التنفيذية في استرداد 494 فدان أراضي زراعية بإجمالي 19 حالة تعدي، ثم محافظة المنيا استردت 272 فدان زراعي بإجمالي 52 حالة تعدي.

وشدد اللواء هشام آمنة علي الأجهزة التنفيذية بالمحافظات على استمرار أعمال الموجه الـ 22 لإزالة التعديات بكل شدة وحزم، والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعدٍ، وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واستمرار المحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون وكافة الجهات المعنية لأداء مهامها وتفعيل جميع الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب ، مشدداً علي ضرورة المرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف فى المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ووجه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الإزالات والتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معوقات و تنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها بكل محافظة برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن و جهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة، مشيرًا إلي أن هناك متابعة مستمرة من السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مما أعطي قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم، لافتاً إلى أنه يتم تقديم تقارير بصورة دورية للسيد رئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها فى هذا الشأن .

جدير بالذكر ... أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، وبدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير الجاري وتم خلالها إزالة حوالي 4744 حالة بناء مخالف على أملاك الدولة على مساحة 954 ألف م2 في جميع المحافظات، وإزالة 1438 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية "أملاك دولة" على مساحة 3807 أفدنة، كما تم إزالة 127 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 665 فدانًا بمحافظة بورسعيد، ثم تليها المرحلة الثانية والتي يجرى تنفيذها في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس.