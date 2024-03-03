خيانة صديق.. تفاصيل العثور على جثة بها رش خرطوش في الجيزة

أنهى عاطل حياة صديقه بطلق ناري؛ لتعثره في سداد ديونه في الجيزة ، وتم ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز وبها رش خرطوش بالجسم.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه وعاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة المركز؛ لخلافات مالية بينهما قام على إثرها المتهم بإطلاق عيار ناري من "فرد محلى" كان بحوزته تجاه المجنى عليه فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وأرشد عن بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – فرد محلي المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.