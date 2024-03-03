تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى ، الثلاثاء المقبل ، محاكمة سائق بتهمة قتل شخص، وذلك عقب اصطدامه بالسيارة قيادته ودهسه أسفل إطاراتها قاصدا إزهاق روحه، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لاستكمال النظر في القضية.

الثلاثاء المقبل .. محاكمة سائق بتهمة قتل شخص دهسًا في القناطر الخيرية

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٢٢٣٥٨ لسنة ٢٠٢٣ جنايات مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم ٢٠٦١ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب بنها، بإتهام "محمد أ إ" ٢٥ سنة - سائق - مقيم صفط راشين، مركز ببا، بني سويف، لأنه في يوم ٣٠/ ٨ / ٢٠٢٢ بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية محافظة القليوبية، قتل عمد بغير سبق الإصرار ولا ترصد المجني عليه "عصام ل ا"'بأن إصطدم به بالسيارة قيادته فتوقع حدوث وفاته ورحب بها ودهسه أسفل إطارتها قاصد إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة إنه بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد: ٢٣٤ / ١ من قانون العقوبات، بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ۱۷۰ لسنة ۱۹۸۱.



الثلاثاء .. محاكمة عاطلين لاتهامهما بقتل شخص عمد بالقناطر الخيرية

في نفس السياق ، تنظر جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، يوم الثلاثاء ، محاكمة عاطلين لاتهامهما بقتل شخص عمد مع سبق الإصرار ببندقية خرطوش، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لاستكمال النظر في القضية.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٢٠١٣/٧٧٢١ /جام المركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم ١٠٥ لسنة ٢٠٢٣ كلى جنوب بنها، باتهام "محمد س ف" ٤٧ سنة مقيم قرنفيل - مركز القناطر الخيرية القليوبية، و"جمعة ن ج" ٢٦ سنة ومقيم برشوم بمركز طوخ، لأنهما في يوم ۲۰۲۲/۸/۲ بدائرة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية، قتلوا المجنى عليه "حسن ع م " عمدًا مع سبق الإصرار وذلك بأن بينا النية وعقدًا العزم وأعدا العدة لذلك العرض سلاحًا ناريًا وأداه ( بندقية خرطوش - قطعة حديدية )، وما أن ظفروا به حتى أشهر الأول البندقية الآلية التي كانت بحوزته مطلقا عدة أعيرة نارية صوب المجني عليه فاستقرت أحداها بجسده وأقبل المتهم الثاني على التعدى عليه بالضرب مستخدمًا في ذلك الأداء المار بيانها محدثين به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل وسرقة شخص بالقليوبية

وتابع أمر الإحالة أنه قد ارتبطت تلك الجناية بجنحة وهي أنهما في ذات المكان والزمان سالفي الذكر سرقا الأشياء المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه "حسن ع م " بأرضه وكان ذلك ليلًا حال كونهما أكثر من شخصين على النحو المبين بالأوراق

واستطرد أمر الإحالة أنه أحارًا وأحرزًا سلاحًا تاريًا مششخنًا « بندقية آلية » مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، حازًا وأحرزًا ذخائر « ۲۳ طلقات » مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الوصف السابق، حازًا وأحرزًا سلاحًا أبيض وأداه بدون ترخيص ) سنجه، كماشه ( بغير مسوغ قانوني أو مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

