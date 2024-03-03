محافظ الجيزة: دعم موقف سرفيس المريوطية فيصل بخطوط للأقاليم والمحافظات المجاورة

عاين المرحلة الثالثة من تطوير وتغطية ترعة المريوطية

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نسب تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تغطية وتطوير ترعه المريوطية بمنطقة كوبري الصحابة ومنزل الطريق الدائري بطول ٤٥٠م٢ والتي تعد آخر قطاعات العمل بمشروع رفع كفاءة مسار الترعة ضمن خطة تطوير الطرق والمحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير.

وأوضح اللواء أحمد راشد أن الأعمال ستشهد إنشاء ممشي سياحي ومواقف حضارية وساحات إنتظار وذلك أسوة بما تم تنفيذه من مشروعات خدمية خلال المرحلتين الأولى والثانية من المشروع.

واطلع محافظ الجيزة خلال جولته علي الرسومات الهندسية للمشروع بالموقع مع معاينة جودة الخامات المستخدمة.

كما شهدت جولة محافظ الجيزة تفقد أعمال فرد طبقة الدقشوم للبدء في أعمال رصف الطريق الشرقي للمريوطية بطول ٢.٥ كم بدءًا من الملك فيصل وحتى كوبرى الصحابة بعرض ٢٥ م وذلك بعد توسعته وإزالة كافة التعديات الموجودة علي خطوط التنظيم، موجهًا بضرورة إنشاء طريق خدمة وساحات انتظار علي جانبي الطريق.

شملت جولة محافظ الجيزة تفقد أعمال رصف وتطوير البر الغربي لترعة المريوطية موجهًا مدير مديرية الطرق بضرورة الالتزام بالمواصفات المحددة لتنفيذ الأعمال مع تدعيمه ببالوعات صرف مياه الأمطار.

كما أكد محافظ الجيزة مدير مديرية الطرق بالتشديد علي الشركة المنفذة بضرورة تنفيذ الأعمال وفقاً للجدول الزمني المحدد، إلي جانب رفع مخلفات الرتش الموجودة ونواتج الأعمال أولا بأول.

كما شدد المحافظ علي رئيس حي الهرم بعدم السماح للمحلات والمقاهي بوجود تعديات علي ارصفة المشاه مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وحرص محافظ الجيزة خلال جولته علي تفقد الأعمال النهائية بموقف السرفيس الكائن بمنطقة المريوطية بجوار شارع الشيشيني والذي من المقرر أن يضم عدد من خطوط الأقاليم تتمثل في محافظات "القليوبية وطنطا والإسماعيلية، والخطوط الداخلية تتمثل في بولاق كوبري الخشب، المنيب دائري".

موجهاً مديرية الإسكان بسرعة تسليم المواقف المنتهية إلي جهاز السرفيس للبدء في تشغيلها مما يساهم في نقل سيارات السرفيس بها لتيسير الحركة المرورية وخدمة المواطنين.

واستمع محافظ الجيزة خلال جولته إلى عدد من مطالب المواطنين من قاطني المنطقة مؤكدًا المختصين بسرعة فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

لافتًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة سبل الدعم اللازم وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفق الجدول الزمني المحدد.

كما كلف محافظ الجيزة خلال جولته رئيس حي الهرم بالتعاون مع الشركات المنفذة لتقديم الدعم اللازم لهم وتذليل جميع العقبات التي تواجهم.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته اللواء شاكر يونس السكرتير العام والأستاذ أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق

والأستاذ شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل والمهندسة رضوي حامد مدير مديرية الأسكان والأستاذ محمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي والأستاذ طه عبد الصادق رئيس حي الهرم والأستاذ أشرف تامر رئيس حي الطالبية.