الأحد 03 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

تاريخ نشأة فانوس رمضان.. روايات متعددة (فيديو)

فانوس رمضان
فانوس رمضان

أكد الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري والمتخصص فى علم المصريات، أن لفانوس رمضان روايات متعددة عن نشأته، لكن أغلبها تتفق على أنه كان للإنارة وليس كمظعر من مظاهر الاحتفال باي مناسبة.

txt

فوانيس وزينة بـ10 جنيهات فقط.. أسعار زينة رمضان بأسواق أسوان|فيديو

txt

فانوس رمضان.. قصة نشأته ومراحل تطوره

وأوضح "عامر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "٨ الصبح"، المذاع عبر شاشة "دي ام سي"، أنه منذ القدم كانوا يشعلون الشموع لإضاءة الشوارع، ومع مرور الزمن، تطور الفانوس وأصبح رمزًا ثقافيًا ودينيًا مهما في رمضان، مشدداً على أن بعض الباحثين أرجعوا  أصل الفانوس إلى العصر القبطي.

https://www.facebook.com/share/v/kKJNGHf9SXumw3au/?mibextid=jmPrMh

ونوه بأنهم ارجعوا اصل الفانوس للعصر القبطي لانه كان يستخدم عندما كانوا يذهبوا إلى الأديرة ليلًا، فكانوا يحتاجون إلى الإنارة وكان يطلق عليه وقتها "فيناس"، وتطور بعد ذلك ليصبح "فانوس"، متابعاً: "الرواية الأقرب.. أن المصريين يوم 15 رمضان عام 362 هجرية استقبلوا الخليفة المعز لدين الله الفاطمي إلى مشارف القاهرة، وتحرك المصريين لاستقباله عند صحراء الجيزة، فاستقبلوه بالمشاعل والفوانيس وهتافات الترحيب، وهم يحملون الفانوس".

وشدد على أنه منذ ذلك الحين ارتبط الفانوس بشهر رمضان دون غيره من شهور العام، مؤكدا أنه على الرغم من استخدامه في إنارة الشوارع والطرق ليلًا، كانت الشوارع تمتلىء بالفوانيس، امتدادًا من جامع الأقمر وحتى سوق الدجاجين، وكانت تتباين ألوانها، وهذه الرواية طبقًا لما رواه المقريزي.

مواد متعلقة

"الصحة" تكشف أخطر مسببات الزيادة السكانية

صابر الرباعي ينعي حلمي بكر: "صادق وأمين على فنه"

عبدالباسط حمودة: "حلمي بكر عايش وسطنا مات ومماتش.. بيصعب عليه الأغاني الهابطة"

وزيرة الثقافة تنعي الموسيقار حلمي بكر: "عمود من أعمدة الموسيقى الشرقية"

الحجر الزراعي: “الفاو” تقدم الدعم الفني لنقل التكنولوجيا وتعزيز إنتاجية المحاصيل

أسامة كمال: إسرائيل دائمًا أسوأ من ظنوني.. ارتكبت مجزرة "الطحين" في غزة

عزة مصطفى تنعي الموسيقار حلمي بكر

باحث سياسي: الولايات المتحدة هي شريك أساسي بإبادة الشعب الفلسطيني في غزة
الجريدة الورقية