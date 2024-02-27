فوانيس وزينة بـ10 جنيهات فقط.. أسعار زينة رمضان بأسواق أسوان|فيديو

ايام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك ، و الذى يتمتع بطقوس خاصة عند الدول الإسلامية بوجه عام و فى مصر بوجه خاص ، ففى محافظات مصر تشتهر كل منطقة و كل مدينة بعادة و تقليد يميزها عن نظيرتها فى الطقوس الرمضانية إلا أن جميعهم يشتركون فى مظهر إحتفال موحد فى كافة ربوع المحروسة ألا وهو زينة رمضان بألوانها المبهجة و التى تٌعد بمثابة الإعلان عن قرب قدومه فضًلا عن أيقونة الشهر الكريم وهو “ فانوس رمضان ” ذلك التقليد الذي يحرص على إقتنائه الكبير قبل الصغير.

وفى هذا السياق قامت بوابة "الوفد" بجولة داخل أسواق مدينة كوم امبو بمحافظة أسوان لرصد أبرز المشاهد الرمضانية قبيل حلوله ، و التعرف أكثر عن الأسعار و نسبة البيع و الشراء و الإقبال من عدمه.

تنوعت أشكال وأنواع الزينة الرمضانية و الفانوس ، لتبدأ أسعار الفوانيس تحديدًا من 10 جنيهات وصوًلا إلى أعلى سعر و هو 500 جنيه حيث تختلف أسعار الفوانيس حسب الشكل و التصميم ومنها :

الفوانيس البلاستيكية من 10 جنيه إلى 150 جنيه وذلك وفقًا لحجم الفانوس.

بينما المعدن فهي تتراوح من بين 100 إلى 500 جنيه وفقًا لحجمها.

كما تتراوح أسعار الفوانيس الخيامية من 100 إلى 300 جنيه وفقًا للحجم.

ومن ثم تتراوح أسعار الفوانيس الخشب من 50 إلى 300 جنيه وذلك وفقًا للحجم.

أما أسعار الفوانيس الشمع المعدني الأبيض تتراوح من 50 إلى 120 جنيه وفقًا لحجمها.

كما تتراوح أيضًا أسعار الفوانيس البلازما ذات إضاءة ليد من 30 إلى 120 جنيه وفقًا للحجم.

أما أسعار الفوانيس الصيني المزودة بالأغاني الرمضانية تتراوح من 120 إلى 200 جنيه وذلك وفقًا للحجم.

من جانب آخر، اعتبر آخرون أن الأسعار متوازنة مع التكاليف الإنتاجية والصعوبات التي تواجه الباعة في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام وقد أشار بعض البائعين إلى أن هذه التجارة تعد مصدر رزق للعديد من الأسر خلال شهر رمضان وكان هناك من يفضل صناعة الفوانيس بأنفسهم لتوفير المال.

بينما يفضل آخرون شراءها جاهزة بسبب انشغالهم بالعمل والارتباطات الأخر ورغم اختلاف الآراء، يظل الحلول متنوعة ومتاحة لاحتفال مسلمي مصر بشهر رمضان المبارك وأثنى البعض الآخر على تنوع وجودة الفوانيس المعروضة في السوق، مما يساعد في إضفاء جو من البهجة والجمال على الشهر الفضيل.