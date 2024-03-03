عروض الأحد في مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية

تبدأ عروض الأفلام المشاركة في مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية، اليوم الاحد الموافق 3 مارس، داخل 4 أماكن تفتح أبوابها مجانا للجمهور وسط حضور لصناع الافلام من كافة الجنسيات المشاركة.



القاعة الرئيسية في قصر ثقافة الإسماعيلية

تبدأ العروض بها في الساعة 10:45 صباحا بعرض افلام "الابتلاء" و"خشب" و"36 شارع الورود".

وفي الساعة 12:35 ظهرا يعرض

ماستر كلاس اليسا ليبو مناقشة كتابها "سينما الانا"

وفي الساعة 2:30 ظهرا يعرض فيلم"منظر الصحراء" و"ماستر كلاس دانيال كوتر".



وفي الساعة 4:05 عصرا يعرض افلام "ستاشر" و"النمل الابيض" .

وفي الساعة 6 مساءا يعرض افلام "جسد العالم" و"فقد" و"قاطعوا الصناديق" و"بداخلي" و "الزراعة الايكولوجية والنسوية في غينيا بيساو" و"مطاردة الشمس الشط" و"ارض ضبابية" .

وفي الساعة 7:35 مساءا يعرض افلام "احلام مثل قوارب الورق" و"الاشباح التي ترسمها علي ظهري" و"هامبورج مانور" و"هنا. في دمشق" و"لسنا ظلالا" و"اليك يابلدي سلام".



القاعة الصغري في قصر الثقافة



تبدأ اول العروض بها في الساعة 11 صباحا بفيلم "جنة البكر".وفي الساعة 12:45 ظهرا تعرض افلام "سينما الدنيا" و"سينما مسرة" و"السينما ولا شئ بسواها"



وفي الساعة 2:30 ظهرا تعرض

ندوة برنامج بكرة الحنين

وفي الساعة 6 مساءا يعرض فيلم "سمر. قبل اخر صورة"

وفي الساعة 7:35 مساءا فيلم"تحت سماء دمشق"

سينما دينا

تبدأ العروض اليوم الساعة 10 صباحا بفيلم "احلام السلة"

وفي الساعة 12:20 ظهرا يعرض فيلم "1982"

وفي الساعة 2:45 ظهرا يعرض فيلم "فعل القتل" .

وفي الساعة 4:20 عصرا يعرض افلام "العجوز والبحر" و"سمكة المتحركة" و"الصورة الاكبر"

وفي الساعة 6 مساءا يعرض فيلم "السجن اثني عشرة منظرا طبيعيا"

وفي الساعة 7:50 مساءا يعرض فيلم "باب سبتة" و"موج 98" و"اغتيال"



مكتبة مصر العامة

وتبدأ العروض في مكتبة مصر العامة الساعة 11 صباحا بعرض افلام "كينويسيا" و"هامبورج مانور" و"فقد" و"الحوت تاليكوا رقصة الحزن" و"احلام مثل قوارب الورق" و"المفتاح".

وفي الساعة 4 عصرا تعرض افلام "كازابلانكا" و"جواردا فيجا 3458 نغمة 3/6"وفي الساعة 6 مساءا يعرضفيلم "بدون اجازات شتوية".