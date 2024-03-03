موعد استطلاع هلال رمضان 2024.. مع بداية شهر مارس الجاري يبحث الكثير من المسلمين في مصر عن موعد استطلاع هلال رمضان 2024، والذي يولد يوم الأحد الموافق 10 مارس الموافق يوم 29 من شعبان، وفقًا للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

أول أيام شهر رمضان

وفقًا لذلك يكون أول أيام شهر رمضان 2024 يوم الاثنين الموافق 11 مارس المقبل، كما تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر رمضان 2024، يوم الأحد الموافق 10 مارس المقبل، والموافق يوم 29 من شعبان 1445 هجريًا.

مركز الفلك الدولي

وأكد مركز الفلك الدولي في بيان سابق، أنه من المقرر أن التمكن من رؤية هلال شهر رمضان 2024 بالعين المجردة يوم الاثنين 11 مارس، من جميع مناطق العالم الإسلامي، ومن يرغب رؤية الهلال في ذلك اليوم عليه النظر جهة الغرب بعد غروب الشمس بحوالي 15 إلى 25 دقيقة من مكان أفقه الغربي مكشوف.