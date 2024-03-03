الفئات الممنوعة من الصيام خلال شهر رمضان

أيام قليلة ويهل علينا شهر رمضان الكريم الذي ينتظره كافة المسلمين في كل بقاع الأرض حيث يعد من الشهور العظيمة عند الله عزوجل لما له من فضل وأجر عظيم.



ولصيام شهر رمضان ثواب كبير فهو ركن من أركان الإسلام الخمسة ، فضًلا عن أن الصيام يغذي الروح ويطهر النفس من الشوائب وتهذيب للنفس، حيث تتعدد فوائد الصيام للجسم منها تعزيز المناعة.

ولكن هناك بعض الفئات الممنوعة من صيام شهر رمضان المبارك نظرًا لحالتهم الصحية ، ترصدها"بوابة الوفد"، في التقرير التالي:

أصحاب الأمراض المزمنة

الاطفال الذين تتراوح أعمارهم أقل من 12 عامًا

مرضى السرطان

مرضى القلب

الحوامل والمرضع

مرضى قرحة المعدة والاستسقاء

مرضى الفشل الكلوي

المصابين بأمراض الكبد

مرضى قصور الكلى

نصائح مهمة للصيام خلال رمضان

تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الأملاح للحفاظ على الماء في الجسم

الحصول على عدد ساعات كافٍ من النوم لتعزيز الصحة العامة

التقليل من الأطعمة الدسمة والحلويات

يجب تعزيز النظام الغذائي الصحي الذي يتنوع ما بين الحبوب والفواكه والخضراوات والأسماك والدواجن ومنتجات الألبان والدهون الصحية

يجب تجنب تناول التوابل على المأكولات خاصة في وجبة السحور والامتناع عن تناول المياه الغازية.

كما يجب تجنب الإفراط في شرب الشاي والقهوة

الاهتمام بتناول الخضراوات والفاكهة بين الإفطار والسحور