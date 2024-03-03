الأحد 03 مارس 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

حملات ليلية مكثفة علي الأسواق والمحال التجارية قبل شهر رمضان بدمياط

جانب من الحملة
جانب من الحملة

أصدر الدكتور إيهاب شكري مدير عام الطب البيطري بدمياط  توجيهاته الى جميع مديريات الطب البيطرى بالمدن والقري بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية قبل شهر رمضان لضبط أسواق اللحوم والأسماك للحفاظ على صحة المواطنين.
وأشار شكري الي أنه تم شن عدد  14 حملة ليلية على الأسواق وضبط لحوم مجمدة غير صالحه للإستهلاك الآدمي، واكثر من 150 كيلو متنوعةً من الاسماك المجمدة باقي علي انتهاء الصلاحية 4 ايام فقط وتم تحرير عدد 42 محضر مخالفة، لافتًا إلى أنه تم مشاركة جميع الجهات المختصة بالمحافظة، الرقابة التموينية ومباحث التموين والرقابة على الأغذية بمديرية الصحة، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف أن هذا الشهر طوارئ لكافة العاملين بقطاعات الطب البيطري المختلفة استعداداً لدخول شهر رمضان المبارك، حيث تم إلغاء كافة الإجازات وتشغيل المجازر علي مدار الساعة يومياً، كما يتم تنفيذ الحملات التحصينية يومياً بالتعاون مع الوحدات البيطرية بمدن وقري المحافظة.

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