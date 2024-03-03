محاق شهر رمضان يُزين سماء مصر في هذا الموعد

قال الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن سماء مصر والوطن العربي تشهد القمر الجديد( محاق شهر رمضان) يوم 9 مارس الجاري، حيث إنه لن يكون مرئيًا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم إيذانًا ببدء ميلاد القمر الجديد.



شروق القمر مع الشمس

وأضاف تادروس، عبر صفحته على مواقع التواصل الإجتماعي"الفيس بوك"، أن في هذه الظاهرة يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها تمامًا فيكون وجهه المضييء مواجهًا للشمس ووجهه المظلم مواجهًا للأرض.

أيام المحاق أفضل الليالي

وتابع، تعد أيام المحاق هي أفضل الليالي الليلاء خلال شهور السنة ، والتي يفضلها الفلكيون كثيرًا لرصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة، حيث لا يعيق ضوء القمر في هذا الوقت الأرصاد الطيفية المطلوبة.

أفضل الاماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية



وذكر، أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عمومًا هي البعيدة عن التلوث الضوئي مثل السواحل والحقول والصحاري والبراري والجبال، فليس هناك علاقة بين حركة الاجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض فهذا ليس من الفلك في شيء بل من التنجيم، فهو من الأمور الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه فلو كان التنجيم علمًا لكنا نحن الفلكيين أولى الناس بدراسته.

علاقة الكواكب بحدوث الزلازل

وأشار، ليس هناك علاقة بين اصطفاف واقترانات الكواكب في السماء وحدوث الزلازل على الأرض ، فلو كان ذلك صحيحا لتم اكتشافه من قبل الفلكيين منذ مئات السنين.