عاجل
فـ 3 ولايات.. ترامب يكتسح الجميع ويقترب من مواجهة بايدن الجيش الأمريكي يحذر من كارثة في البحر الأحمر
الأحد 03 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

عاجل.. استمرار انخفاض أسعار الذهب بمستهل تعاملات الأحد

الذهب
الذهب

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من صراعات وحروب تؤثر على سعر  المعدن الأصفر.

txt

عيار 21 يسجل 2770 جنيها للجرام.. سعر الذهب يتراجع لأدنى مستوى

txt

تراجع أسعار الذهب في مصر.. بكام عيار 24 ؟


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب:
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3217 جنيهًا.
وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا نحو 2815 جنيهًا.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2417 جنيهًا.
وجاء سعر الجنيه الذهب نحو 22520 جنيهًا.
وبلغ سعر أوقية الذهب فسجل 2083 دولارًا
وسجل سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام نحو  3217 جنيها 
ووصل سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 16085 جنيها

مواد متعلقة

تراجع أسعار الذهب في مصر.. بكام عيار 24 ؟

عاجل.. هبوط حاد في أسعار الذهب اليوم السبت

سعر الذهب نهاية تعاملات اليوم الجمعة في مصر.. هبوط مفاجئ

الذهب مستقر والأنظار تترقب تقريرا للتضخم في أميركا

زلزال «رأس الحكمة» يضرب الذهب على المدى القصير.. فماذا عن البعيد؟

آخر تطورات أسعار الذهب في التعاملات المسائية
الجريدة الورقية