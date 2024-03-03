عاجل.. استمرار انخفاض أسعار الذهب بمستهل تعاملات الأحد

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من صراعات وحروب تؤثر على سعر المعدن الأصفر.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3217 جنيهًا.

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا نحو 2815 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2417 جنيهًا.

وجاء سعر الجنيه الذهب نحو 22520 جنيهًا.

وبلغ سعر أوقية الذهب فسجل 2083 دولارًا

وسجل سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام نحو 3217 جنيها

ووصل سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 16085 جنيها