تراجع أسعار الذهب في مصر.. بكام عيار 24 ؟

شهدت أسعار الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم السبت 2 - 3 - 2024، تراجعا للمرة الثالثة، حيث انخفض عيار 21 بقيمة 70 جنيها، بمحلات الصاغة، بالتزامن مع انخفاض سعر الذهب عالميًا بالدولار في البورصات العالمية.

آخر تحديث لسعر الذهب، وسعر الذهب عالميا بالدولار، وفقا للشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

سعر الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب عيار 24 اليوم

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 في منتصف تعاملات اليوم السبت بقيمة 80 جنيها ليسجل 3257 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في منتصف تعاملات اليوم السبت بقيمة 70 جنيها ليسجل 2850 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 في منتصف تعاملات اليوم بقيمة 60 جنيها ليسجل 2442جنيها.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

تراجع سعر جرام الذهب عيار 14 في منتصف تعاملات اليوم بقيمة 47 جنيها ليسجل 1905 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب عيار 21 في منتصف تعاملات اليوم، ليُباع الجنيه الذهب وزن 8 جرامات بـ22800 جنيها.

سعر الذهب عالميًا اليوم بالدولار

تراجع سعر الذهب العالمي في البورصات العالمية بمنتصف تعاملات اليوم، وسجلت أونصة الذهب 2083 دولارًا.