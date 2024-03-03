عيار 21 يسجل 2770 جنيها للجرام.. سعر الذهب يتراجع لأدنى مستوى

بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن سعر الذهب يتراجع لأدنى مستوى منذ فبراير وعيار 21 يسجل 2770 جنيها للجرام.

فيما واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها في التعاملات مساء السبت، ليسجل الذهب أدنى مستوى له منذ نوفمبر الماضي، ليبلغ سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2770 جنيها للجرام.

وكان قد ارتفع سعر الذهب الفوري خلال شهر فبراير بنسبة 0.3% ليغلق عند المستوى 2044 دولار للأونصة، بعد أن سجل اعلى مستوى خلال الشهر عند 2065 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 1984 دولار للأونصة.

أسعار الذهب في التعاملات المسائية:

عيار 24 يسجل 3166 جنيها.

عيار 21 يسجل 2770 جنيها.

عيار 18 يسجل 2375 جنيها.

الجنيه الذهب 22160 جنيها.

وأنهت أونصة الذهب العالمي تداولات شهر فبراير على ارتفاع طفيف وقد كان التذبذب هو المسيطر على تحركات خلال معظم فترات تداول هذا الشهر، ولكن تماسك سعر الذهب يعكس قدرته على تحمل الضغط السلبي من توقعات الفائدة الأمريكية بسبب استمرار الطلب على المعدن النفيس.