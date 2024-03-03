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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك وسوار الغيني .. تشكيل الأبيض المتوقع في ختام مجموعات الكونفدرالية

بوابة الوفد الإلكترونية

يستعد الفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سوار الغيني خلال اللقاء الذي ينطلق بينهما على ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام التاسعة من مساء اليوم الاحد لحساب الجولة السادسة والاخيرة من مرحلة دور المجموعات لمسابقه الكونفدرالية الافريقية.

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ويبحث الفريق الأبيض بقيادة مدربه البرتغالي جوميز عن مواصلة العروض الجيدة بعد الفوز المحلي السابق على الداخلية بهدف من دون رد ، كذلك حسم التأهل إلى الدور التالي من مسابقة الكونفدرالية الافريقية


من المتوقع ان يبدا الزمالك لقاء الليله بتشكيل يضم كلا من ..
حراسة المرمى: محمد عواد.
خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثي وسيد عبدالله نيمار

خط الوسط: نبيل عماد دونجا ، محمد أشرف روقا ، يوسف أوباما.

صانعي اللعب: شيكابالا ، مصطفي شلبي.
الهجوم: ناصر منسي.

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