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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أحمد سالم: الأهلي ليس طرفًا في أزمة كهربا ونسعى لحل أزمتي بوطيب وباتشيكو

أحمد سالم متحدث نادي
أحمد سالم متحدث نادي الزمالك

علَقَ أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك على انتهاء أزمة غرامة محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي التي قام بسدادها لصالح القلعة البيضاء خلال الأيام الماضية.

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وقال سالم في تصريحات برنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN": النادي الأهلي لم يكن طرفًا في أزمة غرامة محمود عبد المنعم كهربا لدى الزمالك، فهي قضية بين اللاعب ونادي الزمالك فقط، وانتهت تمامًا بسداد قيمة الغرامة المستحقة.

وأضاف: هناك العديد من الأزمات على طاولة مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، وعلى رأسها مستحقات البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للأبيض، وكذلك المغربي خالد بو طيب المهاجم السابق للفريق.

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