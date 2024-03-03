ناسا تتخلى عن مشروع ضخم بالفضاء لزيادة تكلفته: يتخطى ملياري دولار (فيديو)

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكي "ناسا"، وقف مشروع قيمته تزيد على ملياري دولار، وبدأت القصة بعد أن أوقفت خدمات الأقمار الصناعية مثل التزود بالوقود في الفضاء نظير ارتفاع أسعار التكاليف التي تصل قيمتها إلى أكثر من ملياري دولار في ديسمبر 2024، فضلا عن تحديات أخرى معظمها فنية.

وتتمثل خدمات الأقمار الصناعية في جوانب عدة مثل البث الفضائي، إضافة إلى خدمة الملاحة عبر أقمار اتصالات متنقلة، وخدمات الأرصاد الجوية الت تأتي عبر أقمار الاتصالات.

أسباب تأخير المشروع

وذكرت ناسا أن الأسباب الرئيسة لزيادة تكلفة المشروع والتأخير في الجدول الزمني يعود إلى الأداء الضعيف لشركة "ماكسار" التي تم التعاقد معها في 2019، للمساعدة في بناء منصة "جيت واي" الخاصة بها في مدار القمر، وهي نقطة خارجية حيوية لأول مهمة أمريكية لإرسال رواد فضاء إلى القمر.

وتعاقدت "ناسا" مع ماكسار في السابق عام 2019 للمساعدة في بناء منصة جيتواي الخاصة بها في مدار القمر، وهي نقطة حيوية خارجية لأول مهمة أميركية لإرسال رواد الفضاء إلى القمر.