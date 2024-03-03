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الأحد 03 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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ناسا تتخلى عن مشروع ضخم بالفضاء لزيادة تكلفته: يتخطى ملياري دولار (فيديو)

الفضاء
الفضاء

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكي "ناسا"، وقف مشروع قيمته تزيد على ملياري دولار، وبدأت القصة بعد أن أوقفت خدمات الأقمار الصناعية مثل التزود بالوقود في الفضاء نظير ارتفاع أسعار التكاليف التي تصل قيمتها إلى أكثر من ملياري دولار في ديسمبر 2024، فضلا عن تحديات أخرى معظمها فنية.

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وتتمثل خدمات الأقمار الصناعية في جوانب عدة مثل البث الفضائي، إضافة إلى خدمة الملاحة عبر أقمار اتصالات متنقلة، وخدمات الأرصاد الجوية الت تأتي عبر أقمار الاتصالات.

أسباب تأخير المشروع

 وذكرت ناسا أن الأسباب الرئيسة لزيادة تكلفة المشروع والتأخير في الجدول الزمني يعود إلى الأداء الضعيف لشركة "ماكسار" التي تم التعاقد معها في 2019، للمساعدة في بناء منصة "جيت واي" الخاصة بها في مدار القمر، وهي نقطة خارجية حيوية لأول مهمة أمريكية لإرسال رواد فضاء إلى القمر.

وتعاقدت "ناسا" مع ماكسار في السابق عام 2019 للمساعدة في بناء منصة جيتواي الخاصة بها في مدار القمر، وهي نقطة حيوية خارجية لأول مهمة أميركية لإرسال رواد الفضاء إلى القمر.

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