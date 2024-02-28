ناسا: الأقمار الصناعية الروسية والأمريكية تتجنب الاصطدام في المدار

كشفت وكالة "ناسا" بأن القمر الصناعي الروسي "كوسموس 2221" والقمر الصناعي الأمريكي "تايمد" مرا بالقرب من بعضهما بعضا في المدار، لكنهما تجنبا الاصطدام.

وذكرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بأن "وزارة الدفاع أكدت أن القمر الصناعي "TIMED" (مهمة الطاقة والديناميكيات للغلاف الأيوني والغلاف الحراري) التابع لناسا والقمر الصناعي الروسي "Cosmos 2221" مرا على مسافة آمنة من بعضهما بعضا في المدار، اليوم الأربعاء 28 فبراير في حوالي الساعة 01:34 بتوقيت الساحل الشرقي (08.34 بتوقيت موسكو)".

وأكدت وكالة "ناسا" أن القمر الصناعي الأمريكي، المصمم لدراسة تأثير الشمس على الغلاف الجوي للأرض يعمل، ولم تحدد وكالة الفضاء الأمريكية مدى قربهما من بعضهما بعضا في وقت الاقتراب.

وقبل التقاء القمرين الصناعيين، ذكرت وكالة "ناسا" أن البنتاغون كان يرصد "اصطداما محتملا" بين مركبة فضائية روسية وأمريكية في المدار، وبحسب الخبراء فإن التقارب حدث على ارتفاع نحو 600 كيلومتر.