هل تتمكن ناسا من إعادة عينات المريخ إلى الأرض

يعتبر التصميم والتكلفة والجدولة عقبات كبيرة، حسبما وجد تقرير تدقيق لبرنامج إرجاع عينات المريخ (MSR) التابع لوكالة ناسا والذي أعده مكتب المفتش العام (OIG) التابع للوكالة.

يهدف MSR إلى إعادة العينات الجيولوجية المريخية إلى الأرض للدراسة العلمية. يتضمن ذلك الهبوط على المريخ لجمع العينات التي أخذتها المركبة الفضائية بيرسيفيرانس وإطلاق تلك العينات للالتقاء بمركبة مدارية، والتي ستنقلها إلى الأرض.

المثابرة موجودة بالفعل على المريخ، حيث تلتقط العينات وتخزنها. لكن البرنامج لا يزال بحاجة إلى بناء مركبة هبوط لاسترجاع العينات (SRL) ومركبة عودة إلى الأرض (ERO)، حيث يتم تطوير وتمويل الأخير من قبل وكالة الفضاء الأوروبية (ESA). تعد MSR واحدة من أكثر المهام العلمية الروبوتية تعقيدًا من الناحية الفنية وتطلبًا من الناحية التشغيلية وطموحًا على الإطلاق التي قامت بها وكالة ناسا، وفقًا لتقرير مكتب المفتش العام.

ويشير التقرير إلى مشكلات التصميم والهندسة المعمارية والجدول الزمني في نظام الاحتواء والإرجاع (CCRS). أدت مشكلات التصميم هذه إلى إضافة حوالي 200 مليون دولار إلى الميزانية وسنة واحدة من الجدول الزمني الضائع.

أحد مجالات الاهتمام الرئيسية هو تقديرات تكلفة دورة حياة MSR. ويخلص التقرير إلى أن هناك قلقا من أنه نظرا لعدد وأهمية مؤشرات زيادة التكاليف حتى الآن، فإن التقدير البالغ 7.4 مليار دولار "سابق لأوانه وقد يكون غير كاف". الآن، يمكن أن يؤدي تعقيد مهمة MSR إلى رفع التكاليف إلى ما بين 8 مليارات دولار إلى 11 مليار دولار، حسبما يشير تقرير مكتب المفتش العام، نقلاً عن تقرير مجلس المراجعة المستقل (IRB) الصادر في سبتمبر 2023. والجدير بالذكر أن تقديرات يوليو 2020 أدرجت تكاليف تتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار.

تشير هذه الأرقام الجديدة إلى تحديات مالية كبيرة وشكوك في تكاليف دورة حياة برنامج MSR. وتشمل القضايا التضخم، ومشاكل سلسلة التوريد وincrتسهيل طلبات التمويل لمكونات برنامجية محددة.

ويسلط التقرير الضوء أيضًا على الحاجة إلى تعزيز التنسيق بين ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية. ويقدم تقرير مكتب المفتش العام توصيات لمعالجة هذه التحديات. وتشمل هذه ضمان تصميم CCRS مستقر، ودمج تعقيد البرنامج في تقديرات التكلفة والجدول الزمني (بدلاً من التركيز فقط على العوامل الخارجية)، وإعادة تقييم إرشادات ما قبل الصياغة للمهمة الكبيرة.

في توصية ذات صورة أكبر، يدعو تقرير مكتب المفتش العام وكالة ناسا إلى "تطوير خطة عمل تصحيحية تتضمن الدروس المستفادة والتوصيات من دراسة المهمة الكبيرة [التي اكتملت في عام 2020] لتحسين التوجيهات والممارسات الخاصة بالصياغة المسبقة للبعثات الكبيرة ".

وافقت إدارة ناسا أو وافقت جزئيًا على ردودها على التقرير.