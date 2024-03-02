اللوز يؤثر على وظائف الدماغ.. دراسة تكشف مفاجأة

غالبًا ما يوصف اللوز بأنه أحد أكثر الأطعمة الصحية في العالم، وقد وجدت دراسة أمريكية حديثة أن اللوز لديه القدرة على التأثير على وظائف المخ، ويرى الخبراء أن تناول اللوز يؤثر على مستوى القدرات المعرفية.

وخلص مؤلفو العمل، موظفو جامعة بوردو، إلى أن اللوز يحسن نوعية عملية التفكير ومن المفيد بشكل خاص، وفقا للباحثين، تناول اللوز مع وجبة الغداء.

وأعرب الخبراء عن رأيهم بأن تناول اللوز على الغداء يمكن أن يكون وسيلة فعالة للحفاظ على القدرات المعرفية عند المستوى المناسب في فترة ما بعد الظهر.

خلال التجربة، راقب الخبراء 86 مشاركًا بالغًا في مجموعتين لمدة 12 أسبوعًا، وتم استكمال النظام الغذائي لمجموعة واحدة من الأشخاص باللوز، بينما لم تتلق المجموعة الأخرى المكسرات.

تم اختبار المشاركين في كلا المجموعتين للذاكرة والتركيز، وأظهرت هذه التجارب أن الأشخاص الذين تناولوا اللوز في الغداء عانوا من تراجع إدراكي أقل في فترة ما بعد الظهر، مع تذكر الكلمات وأداء المهام بشكل أفضل من أولئك الذين لم يتناولوا اللوز.