تناول بذور اليقطين على الإفطار يخفض مستويات السكر في الدم بنسبة 35%

اتخاذ خيارات غذائية صحية يمكن أن يقطع شوطا طويلا في السيطرة على ارتفاع نسبة السكر في الدم، وإذا لم تعالج ارتفاع نسبة السكر في الدم، فقد يؤدي ذلك إلى مضاعفات خطيرة مرتبطة بمرض السكري.

لحسن الحظ، يمكن للعديد من الأطعمة أن تنقذك وتساعد في التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم، بما في ذلك بذور اليقطين.

سواء كنت تأكلها بمفردها أو تضيفها إلى طبق، فإن بذور اليقطين تقدم أكثر من مجرد نكهة الجوز، ومن المغنيسيوم إلى الألياف، تحتوي البذور الصغيرة على مجموعة من الفوائد الصحية.

علاوة على ذلك، قال الطبيب إن الأطعمة الصغيرة المضافة إلى وجبة الإفطار يمكن أن تخفض مستويات الجلوكوز في الدم بنسبة 35 بالمائة، وتوفر حصة واحدة فقط 28 جرامًا من بذور اليقطين 40 بالمائة من القيمة اليومية الموصى بها من المغنيسيوم.

وزيادة تناول المغنيسيوم يحسن حساسية الأنسولين، وهو استجابة أفضل لتأثيرات الأنسولين التي تخفض الجلوكوز، كما أنه يساعد على تقليل مقاومة الأنسولين، أي أنه يقلل من عدم قدرة الخلايا على الاستجابة للأنسولين، كما تقول خبيرة التغذية فاسيليسا بونوماريفا خصيصًا لـ MedicForum.

العنصر الآخر الذي يلعب دورًا حيويًا في استقلاب الجلوكوز في الدم هو الزنك، والزنك ضروري لتخليق الأنسولين ومن المعروف أيضًا أن الزنك نفسه يرتبط بمستقبلات الأنسولين وينشط مسارات الأنسولين.

فوائد بذور اليقطين للأمعاء

تعتبر بذور اليقطين أيضًا مصادر جيدة للزيوت غير المشبعة ذات خصائص خفض السكر بالإضافة إلى ذلك، فهي غنية بالألياف الغذائية، والتي من المعروف أنها تتحكم في مستويات السكر في الدم.

يؤدي وجود الألياف في الأمعاء إلى إبطاء معدل إفراغ المعدة، مما يؤخر امتصاص الجلوكوز لفترة أطول من الزمن.

وتساعدك الألياف أيضًا على الشعور بالشبع لفترة أطول، وبالتالي تقلل من شهيتك، مما يساعد أيضًا على خفض نسبة السكر في الدم.