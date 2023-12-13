الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

فوائد سحرية لزيت بذور اليقطين للشعر| الطريقة الصحيحة لنتيجة فعالة

زيت بذور اليقطين
زيت بذور اليقطين

تعرف بعض الزيوت الطبيعية بفوائدها المذهلة للشعر، حيث تجعله أكثر نعومه ولمعان، ويتميز كل نوع زيت بخصائصه التي تعطي بصمتها للشعر، ومن أكثر الزيوت الشائعة لعلاج مشاكل الشعر: زيت الزيتون والجوجبا وجوز الهند واللوز والروزماري، إلا أن هناك نوع لا يعرف البعض فوائده السحرية للشعر، وهو زيت بذور اليقطين، وفيما يلي نقدم لك فوائده المذهلة للشعر وطريقة تطبيقة.

 

طريقة تطبيق زيت بذور اليقطين على الشعر

-اغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد.

-قومي بتدفئة زيت بذور اليقطين.

-دلكي فروة الرأس بالزيت الدافئ، يجب أن يكون الزيت دافئاً بشكل لطيف وليس ساخناً.

-لفي الشعر والرأس بمنشفة ساخنة لمدة 20 دقيقة على الأقل ثم اشطفيه.

 

زيت بذور اليقطين

فوائد زيت بذور اليقطين للشعر

غني بالفيتامينات 

يحتوي زيت بذور اليقطين على عناصر غذائية ومضادات أكسدة أخرى مفيدة لشعرنا، بما في ذلك الفيتامينات A وE وK، بالإضافة إلى الزنك والمغنيسيوم.

 

يعزز نمو الشعر

كما أن بعض الأحماض الدهنية الأساسية في زيت بذور اليقطين تشمل أوميجا 3 وأوميجا 6 والتي تعتبر ضرورية للحفاظ على فروة رأس صحية وتعزيز نمو الشعر وعلاج الصلع.

 

يعالج القشرة والصدفية

بالإضافة إلى أنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات والتي يمكن أن تساعد في علاج قشرة الرأس والصدفية في فروة الرأس.

 

يقلل تساقط الشعر

يمنع DHT، المعروف أيضًا باسم ديهدروتستوسترون، وهو ما يسبب الصلع الذكوري، وعن طريق منع DHT، يساعد زيت بذور اليقطين على منع بصيلات الشعر من التقليل، مما يقلل من تساقط الشعر.

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