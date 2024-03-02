حملة تموينية علي الأسواق بمحافظة البحيرة

نفذت إدارة تموين مركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، حملة تموينية مكبرة، بإشراف الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، حيث وجهت بتكثيف الرقابة على الأسواق والسلع التموينية وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

أسفرت الحملة التموينية عن ضبط 110 كيلو جرامات فول منتهي الصلاحية غير صالح للاستهلاك الآدمي بأحد المطاعم، وتم عمل المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

كما تم ضبط 10 شكائر أسمنت مجهولة المصدر، بأحد محلات بيع مواد البناء، وتم عمل المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة، كما تم ضبط 3 محلات لبيع البقالة، تقوم ببيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، وكذا جرى ضبط 4 تجار تموين، أغلقوا محالهم في أوقات العمل الرسمية.

وأسفرت الحملة أيضا عن تحرير 12 محضراً لعدم الإعلان عن الأسعار، ومخالفة قانون حماية المستهلك لمحلات تجارية مختلفة، ومحلات بيع مواد البناء، وتم عمل المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة.