أسامة كمال: إسرائيل دائمًا أسوأ من ظنوني.. ارتكبت مجزرة "الطحين" في غزة

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن إسرائيل دائمًا أسوأ من ظنونه ومبدعة في القتل وسفك الدماء وإظهار وحشيتها للعالم، مشددًا على أنه بأي منطق ترتكب مجزرة ضد مدنيين في غزة ينتظرون مساعدات، موضحًا أنه لا يمكن لأحد في العالم أن يتصور بأن هناك قوة على وجه الأرض تستمع بقتل الأبرياء وهم ينتظرون الطعام والشراب.

مدنيين في غزة

وأشار "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، إلى أن مجزرة الطحين الذي قتل فيه الاحتلال 112 فلسطيني كانوا في انتظر المساعدات، ودماءهم اخلتط بالدقيق الذي كان سيغيثهم إنسانيًا، وهي رسالة همجية يقدمها الاحتلال، موضحًا أن إسرائيل جعلت المجزرة أمام الجميع "على عينك يا تاجر.. مبسوط يا ضمير العالم".

وأوضح أن إسرائيل أصدرت بيان كاذب تنفي فيه مسؤوليتها عن مجزرة الطحين، وأنهم ليسوا السبب ووالتدافع هو السبب وهذا كذب رسمي، مشددًا على أن مجزرة دموية عمرها 150 يومًا قتل فيها الاحتلال أكثر من 30 ألف فلسطيني.

وتابع: "مرت قافلة مساعدات عبر مكان لتمركز الجيش الإسرائيلي في غزة"، مؤكدًا أن "بي بي سي" مستندة لفيديوهات نشرها الاحتلال الإسرائيلي أثبتت تورت إسرائيل في مجزرة الطحين بغزة، موضحًا أنه إطلاق النار تم بشكل مباشر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما أن الاحتلال منع من وصول المواطنين لنقل المصابين.