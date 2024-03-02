فوائد تناول الإفطار في الساعات الأولى من اليوم

يوصي الأطباء بضرورة تناول وجبة الإفطار في الساعات الأولى بعد الاستيقاظ، مع الانتباه إلى إشارات الجوع في الصباح، نظرًا لأن تناولها في وقت متأخر قد يسبب الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

أضرار تناول وجبة الإفطار في وقت متأخر

ووفقًا لما ذكره موقع "هيلث شوت"، من يتناولون الإفطار بعد الساعة 9 صباحًا أكثر عرضة للإصابة بالسكري مقارنة بأولئك الذين ينهونها بحلول الساعة 8 صباحًا، فضلًا عن إن تناول العشاء بعد الساعة العاشرة يزيد من خطر الإصابة بالمرض.

في الوقت نفسه، قد يؤثر تخطي وجبة الإفطار على التحكم في الجلوكوز والدهون، وكذلك مستويات الأنسولين، كما إن الصيام لفترات طويلة مفيد لصحة الجسم، فتناول الوجبة الأولى قبل الساعة الثامنة صباحا والوجبة الأخيرة قبل الساعة السابعة مساء قد يقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكري ٢.