هل يجوز ذبح الأضحية ليلًا في أيام التشريق.. الإفتاء تجيب

عيد الأضحى.. مع بداية أول أيام التشريق اليوم الإثنين، وهي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، وهي ثاني وثالث ورابع أيام عيد الأضحى المبارك، تسائل البعض عن توقيت ذبح الأضحية فيها خاصة مع رغبة البعض في القيام بتلك السنة الشريفة وقت الليل لتجنب الطقس الحار في فترات النهار.

كل أيام التشريق ذبح

وأوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني ردًا على أحد الأسئلة الواردة لها بشأن حكم ذبح الأضحية في ليل أيام التشريق، أن الأضحية مشروعة في حق القادر عليها؛ شكرًا لله تعالى على نعمه، ومن تمام ذلك مراعاة مقاصدها وأحكامها، ومن أحكامها تقيدها بوقتٍ لا تجزئ إلا فيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ"، والتي تبدأ من صلاة العيد في يوم النحر، ويمتد إلى غروب شمس آخر يوم الثالث من أيام التشريق، أي من اليوم العاشر إلى الثالث عشر من شهر ذي الحجة.

ولفتت الدار إلى أن الأصل في الذبح أن يكون في نهار هذه الأيام عامة؛ إظهارًا لهذه الشعيرة المباركة، ولكونه أضبط في الذبح، وأنفع للفقير من إعطائه اللحم طازجًا طريًّا.

ذبح الأضحية ليلًا

أما عن ذبح الأضحية ليلًا؛ قالت الدار:"قد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية في قولٍ والشافعية والإمام أحمد في أصح الروايتين وعليها اختيار المتأخرين من الحنابلة، إلى جواز الذبح ليلًا مع الكراهة التنزيهية.

وأكدت الدار إن ذبح الأضحية جائز ليلًا أو نهارًا ولا حرج في ذلك شرعًا.