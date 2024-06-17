أدعية أول أيام التشريق.. تعرف عليها

أدعية أيام التشريق.. تعد أيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة ، فقد أوصانا رسولنا الكريم محمد"صلى الله عليه وسلم"، بالدعاء خلال أيام التشريق.

ويبحث العديد عبر محرك البحث" جوجل"، عن أدعية أيام التشريق والتي تبدأ ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، ترصدها" بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي:

اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، أن تغفر لي ذنوبي كلها.

اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا، وتحقق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذريتنا، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد

ربنا آتنا في الدُّنيا حسنةً، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النَّار، وأدخلنا الجنةَ مع الأبرار

اللهم فارج الهم وكاشف الغم، يا مُجيب دعوة المُضطرين، يا رحمن الدُّنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك اللهم مغفرة ورحمة

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ» رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَاب

ربِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

«رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ