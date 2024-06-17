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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

"ولاد رزق 3.. القاضية" أعلى إيراد بتاريخ السينما المصرية

فيلم ولاد رزق 3
فيلم ولاد رزق 3

حصد فيلم "ولاد رزق 3.. القاضية" بطولة الفنان أحمد عز وعمرو يوسف وآسر ياسين، رقما قياسيا، في إيرادات أول أيام عيد الأضحى، ليحقق 18 مليونا و163 ألفا و554 جنيها، ليصبح هذا الرقم أعلى إيراد يومي في تاريخ شباك تذاكر دور العرض السينمائي.

فيلم ولاد رزق 3


احتفل أبطال وصناع ولاد رزق 3 الثلاثاء، الماضي بالعرض الخاص للفيلم، وذلك بإحدى سينمات القاهرة الجديدة، بحضور عدد من الفنانين.

عمرو يوسف

شهد العرض الخاص لفيلم ولاد رزق 3، حضور مجموعة من النجوم، أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، طارق العريان، آسر ياسين وزوجته، أسماء جلال.

أسماء جلال

نجوم الفن يحتفلون مع أبطال ولاد رزق 3 
كما حرص عدد آخر على الحضور والاحتفال مع الأبطال بانطلاق عرض الفيلم، ومنهم: أمير المصري، رزان مغربي، ياسمينا العبد، أحمد غزي، صدقي صخر، مريم الخشت.

فيلم ولاد رزق 3

انطلق عرض فيلم ولاد رزق 3، يوم الأربعاء 12 يونيو، بجميع دور العرض المصرية، كما تم عرضه بسينمات الوطن العربي.

كريم قاسم

أبطال فيلم ولاد رزق 3

فيلم ولاد رزق 3، بطولة الفنان أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وإخراج طارق العريان، وفيلم  ولاد رزق 3 عرض منه جزئين، الجزء الأول كان عام 2015، والجزء الثاني عرض في عام 2019.

أحمد عز

حقق فيلم ولاد رزق، في السينمات المصرية إيرادات قياسية، إذْ حقق في الجزء الأول ما يقرب من 37 مليون جنيه تصدر وقتها إيرادات السينما، بينما الجزء الثاني استطاع أن يحقق أرقامًا قياسية جعلته يصل لـ104 ملايين جنيه وصل بها للمركز الثالث في ترتيب الأعلي إيرادًا في تاريخ السينما المصرية بعد فيلمي "كيرة والجن" وفيلم "الفيل الأزرق" الجزء الثاني.

آسر ياسين
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