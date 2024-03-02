علماء يكشفون أبرز الأطعمة التي تحتوي على المضادات الحيوية

كشف مجموع من الأطباء عن قائمة المنتجات التي تحتوي على مضادات حيوية ويمكن أن تسبب تطور المقاومة لها في جسم الإنسان تشمل الدجاج والجبن.

وقال الأطباء - أخصائية التغذية داريا روساكوفا والمعالجة ناتاليا لازورينكو، إن بعض المنتجات غالبا ما تحتوي على مضادات حيوية، وهي منتجات تحتوي على الحليب، وكذلك منتجات الماشية والدواجن.

أشارت داريا روساكوفا إلى أن إنتاج منتجات الألبان، غالبا ما تستخدم الأدوية المضادة للبكتيريا لمنعها من الفساد، في تربية الماشية، حتى لا تمرض الحيوانات، ينطبق هذا على الدجاج واللحوم على حد سواء،.

وأوضح المختص أن منتجات اللحوم والدواجن قد تحتوي على جرعات كبيرة من المضادات الحيوية إذا تم الذبح دون التقنيات اللازمة.

منتجات الألبان والدجاج واللحوم التي تحتوي على المضادات الحيوية تسبب مقاومة لهذه الأدوية.

وأضافت المعالجة لازورينكو في تعليقها لـ Ura.ru أنه من المحتمل جدًا أن تتمكن من تحقيق مثل هذه المقاومة إذا كنت تأكل الجبن كثيرًا، ويبرز هذا المنتج بين منتجات الألبان لأنه يحتوي غالبًا على كميات كبيرة من المضادات الحيوية.

وقال الطبيب: على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل مثل القولون العصبي وداء المبيضات (القلاع) تجنب تناول الجبن.