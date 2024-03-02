نقيب الموسيقيين يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة دفن حلمي بكر

كشف الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، تفاصيل جديدة عن أزمة دفن الموسيقار الراحل حلمي بكر.

وقال “ كامل” خلال تصريحاته ببرنامج “ حضرة المواطن”، المذاع عبر فضائية “ الحدث اليوم”، اليوم السبت، إن الراحل مثل والده وأخيه، معقبا :"حلمي بكر قيمة وقامة".

وتابع أنه يتعرض لمضايقات بسبب وقوفه بجانب حلمي بكر، لافتا إلى أن ما حدث لجثمان حلمي بكر أمس بعد وفاته مهزلة بكل المقاييس.

وأشار كامل إلى أنه كان على تواصل مع نجل حلمي بكر على مدار الأيام الماضية وطالبه بالنزول إلى مصر لانقاذ والده.

وواصل كامل إنه منذ الساعة الحادية عشر مساءا أمس حتى الساعة الحادية عشر صباحا وهناك مشاجرات حول جثمان حلمي بكر، ولم يغسل ولم يحفظ في ثلاجة.

خناقة على جثة الموسيقار حلمي بكر

وفي سياق متصل، تبادلت أسرة الموسيقار الراحل حلمي بكر ، تحرير المحاضر بعد وفاته ودبت الخلافات فيما بينهم حول مكان الجثمان.

علمت "الوفد" من مصادر أمنية، أن سماح القرشى أرملة الموسيقار الراحل ،حررت محضرًا بقسم شرطة السلام ، للخلاف على مكان انتظار الجثمان لحين حضور نجله .

كما حرر شقيق الراحل ، محضرا بذات القسم أيضا ، وطالب عدم نقل جثمان شقيقه من المستشفى لحين قدوم نجله ومنع أرملته من الانتقال به .

وأمرت النيابه العامة ايداع جثمان الراحل، في مشرحه مستشفي السلام لحين البت في المحرضين.