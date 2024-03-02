عزة مصطفى تنعي الموسيقار حلمي بكر

نعت الإعلامية عزة مصطفى، الموسيقار حلمي بكر الذي وافته المنية أمس بعد صراع مع المرض، موجه العزاء لأسرة حلمي بكر اللي بتتخانق على دفنه.

أسرة حلمي بكر





وأضافت عزة مصطفى، ببرنامجها "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الموسيقار الكبير حلمي بكر اسم كبير وصاحب تاريخ عريق واسم من الأسماء المهمة في تاريخ مصر الموسيقي، جثمان الموسيقار حلمي بكر مازال حائرا بسبب خلافات أسرته وزوجاته.

وشددت على أن خلافات كبيرة في أسرة الموسيقار الراحل حلمي بكر والاتهامات متبادلة ومحدش عارف الحقيقة حتى الآن.

تبادلت أسرة الموسيقار الراحل حلمي بكر ، تحرير المحاضر بعد وفاته ودبت الخلافات فيما بينهم حول مكان الجثمان.

علمت "الوفد" من مصادر أمنية، أن سماح القرشى أرملة الموسيقار الراحل ،حررت محضرًا بقسم شرطة السلام ، للخلاف على مكان انتظار الجثمان لحين حضور نجله .

كما حرر شقيق الراحل ، محضرا بذات القسم أيضا ، وطالب عدم نقل جثمان شقيقه من المستشفى لحين قدوم نجله ومنع أرملته من الانتقال به .

وأمرت النيابه العامة ايداع جثمان الراحل، في مشرحه مستشفي السلام لحين البت في المحرضين.

وشهدت إجراءات دفن بكر ، ازمة بدأت منذ وفاته ،بيم زوجته سماح القرشي وعائلته بسب خلاف حول مكان الجثمان وضع الجثمان قبل دفنه، لحين وصول نجله هشام المتواجد في أحد الدول الاجنبية، لحضور مراسم الدفن والعزاء .

وبدأت الأزمة حيث أرادت أرملة بكر وأسرتها نقل الجثة إلى منزله، بينما كانت رغبة أسرة الراحل في نقل الجثمان إلي ثلاجة المستشفي .

توفى الموسيقار حلمي بكر ، وفارق الحياة ،مساء الجمعة، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 86 عاما ، وكانت الحالة الصحية الموسيقار الراحل قد تدهورت خلال الفترة الماضية، وتلقى الرعاية الطبية في أحد المستشفيات قبل أن يكمل العلاج بالمنزل.