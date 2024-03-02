البلاستيك يتصدر المجموعة وفوز بنها وتعادل ألماظة وأسكو بالقسم الثالث

انتهت مباريات الجولة الـ22 من مسابقة دوري القسم الثالث المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية، حيث حقق فريق بنها بقيادة محسن عبدالمحسن انتصاراً كبيراً على حساب فريق أبو السعود بقيادة تامر عبد النبى ، بسداسية مقابل هدفين، وسجل أهداف بنها كلا من احمد سمير "هاتريك"، وعبد الرحمن ابو النور "هدفين"، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق بنها إلى 49 نقطة محتلاً المركز الثاني، بينما توقف رصيد فريق أبو السعود عند النقطة 10 في المركز الأخير .

ونجح فريق المرج بقيادة محمد شعراوى، في الفوز على نظيره فريق المطرية بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين، وسجل أهداف فريق المرج كلا من زياد مسعود، عبد اللطيف احمد، اسلام حفني، وجاء هدف المطرية عن طريق اللاعب محمد سيد، ويرتفع رصيد فريق المرج عند النقطة 37 محتلا المركز الرابع، بينما تجمد رصيد فريق المطرية عند النقطة 25 في المركز التاسع .

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين القناطر بقيادة محمود طه وبهتيم بقيادة ياسر عمر بالتعادل السلبي، ويحتل فريق القناطر المركز العاشر برصيد 23 نقطة، بينما يأتي فريق بهتيم في المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة .

كما سيطر التعادل الإيجابي على المباراة التي جمعت فريقي أسكو بقيادة أشرف أبو رحيله وهليوبوليس بقيادة وليد جابر، بهدف لكل فريق، وبهذه النتيجة أصبح رصيد فريق أسكو 29 نقطة محتلا المركز السابع، فيما ياتي فريق هليوبوليس في المركز الثامن برصيد 26 نقطة .

ووقع فريق ألماظة بقيادة محمد سيد "ممدد" في التعادل السلبي أمام فريق قليوب بقيادة بقيادة أحمد عبدالنبى، ويحتل فريق ألماظة المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة، بينما يحتل فريق قليوب المركز السادس برصيد 32 نقطة .

وفاز فريق طوخ بقيادة بقيادة عمرو جلال على نظيره البلاستيك بقيادة أحمد عبدالغنى، بثلاثية نظيفة، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق طوخ عند النقطة 43 محتلا المركز الثالث، فيما يأتي فريق البلاستيك في المركز الأول برصيد 51 نقطة .

وخطف فريق بطا بقيادة شريف رضا فوزاً ثميناً على حساب فريق الطيران بقيادة محمد عباس، بنتيجة هدفين مقابل هدف، ويحتل فريق بطا المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة، بينما يحتل فريق الطيران المركز الخامس برصيد 32 نقطة .

ترتيب المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بالقسم الثالث :