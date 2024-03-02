الوداد المغربي يودع دوري أبطال أفريقيا

ودع فريق الوداد البيضاوي المغربي بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات على الرغم من فوزه في الجولة السادسة والأخيرة على أسيك الإيفوراي بهدف نظيف.

وجاء هدف الوداد المغربي بتوقيع بدر لحتيمي في الدقيقة 18 من عمر المباراة.

وتلقى بدر كادارين لاعب الوداد بطاقة حمراء في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

وودع الوداد دوري أبطال أفريقيا بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب مجموعته خلف أسيك المتصدر وسيمبا الوصيف.

وحسم أسيك الإيفواري صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة وجاء خلفه سيمبا التنزاني في المركز الثاني برصيد 9 نقاط وهو نفس رصيد الوداد لكنه النتائج المباشرة رجحت كفة سيمبا الذي رافق أسيك إلى الدور المقبل في دوري أبطال أفريقيا.