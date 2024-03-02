السبت 02 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الوداد المغربي يودع دوري أبطال أفريقيا

بوابة الوفد الإلكترونية

ودع فريق الوداد البيضاوي المغربي بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات على الرغم من فوزه في الجولة السادسة والأخيرة على أسيك الإيفوراي بهدف نظيف.

txt

مدرب الهلال الليبي: مواجهة فيوتشر صعبة للغاية

وجاء هدف الوداد المغربي بتوقيع بدر لحتيمي في الدقيقة 18 من عمر المباراة.

وتلقى بدر كادارين لاعب الوداد بطاقة حمراء في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

وودع الوداد دوري أبطال أفريقيا بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب مجموعته خلف أسيك المتصدر وسيمبا الوصيف.

txt

مدرب فيوتشر: قادرون للوصول لأبعد نقطة في الكونفدرالية

وحسم أسيك الإيفواري صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة وجاء خلفه سيمبا التنزاني في المركز الثاني برصيد 9 نقاط وهو نفس رصيد الوداد لكنه النتائج المباشرة رجحت كفة سيمبا الذي رافق أسيك إلى الدور المقبل في دوري أبطال أفريقيا.

الجريدة الورقية