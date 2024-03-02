مدرب فيوتشر: قادرون للوصول لأبعد نقطة في الكونفدرالية

أكد تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر على استعداد فريقه لمباراة الغد أمام الهلال الليبي بالكونفدرالية.

وقال تامر مصطفى خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: نرحب بأشقائنا الليبيين في مصر، بلدهم الثاني، مباراة مختلفة، المنافس يلعب على فرصة واحدة، ونحن أيضاً نفس الأمر، أتمنى أن يحالفنا التوفيق غدًا وأن نحقق هدفنا بالصعود لأول مرة في تاريخنا للدور المقبل.

وأشار: متفائل بتجربة مودرن فيوتشر وبمجموعة اللاعبين المتواجدين معي، أرى أنهم قادرون على الوصول بالفريق لأبعد نقطة في أفريقيا والدوري أيضاً، متواجد مع الفريق منذ فترة قصيرة والوقت لم يكن كافٍ بعد، ولكن طموحنا كبير وبالتركيز نستطيع أن نذهب لأبعد نقطة.

وأشار إلى أن الفريق يعاني من ضغط المباريات والإجهاد بسبب السفر، خاصة بعد العودة من جنوب أفريقيا والسفر مباشرةً بعد ذلك لمواجهة سموحة بالإسكندرية، مؤكداً بأنه يراهن على جودة اللاعبين وخبراتهم ويراهن على الدوافع النفسية الموجودة حاليًا لدى لاعبيه لتحقيق نتائج أفضل خلال الفترة المقبلة.