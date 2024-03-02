مدرب الهلال الليبي: مواجهة فيوتشر صعبة للغاية

أكد زوران مانولوفيتش، المدير الفني لفريق الهلال الليبي على صعوبة مواجهة فريق مودرن فيوتشر غداً الأحد بالكونفدرالية.

وقال زوران خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: مباراة صعبة للغاية، من أيام لم يكن مصيرنا بيدينا، ولكن غداً مصيرنا في أيدينا، مودرن فيوتشر فريق جيد ويمتلك لاعبين مميزين ومدرب جيد، لديهم فرصتين التعادل أو الفوز أما نحن نلعب على الفوز فقط.

وتابع: أرى أن ارض ملعب المباراة جيدة، وتحدثت مع فريقي أن من قبل لم تكن فرصتنا بأيدينا ولكن الأمور عادت الأن لنا من جديد، والفرصة أصبحت بين أيدينا.

وأكد على أن الدوري المصري والمغربي هم الأفضل في أفريقيا وأنديتهم دائماً لها الحظوظ الأكبر في البطولات الأفريقية.