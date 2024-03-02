السبت 02 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب الهلال الليبي: مواجهة فيوتشر صعبة للغاية

زوران مانولوفيتش
زوران مانولوفيتش

أكد زوران مانولوفيتش، المدير الفني لفريق الهلال الليبي على صعوبة مواجهة فريق مودرن فيوتشر غداً الأحد بالكونفدرالية.

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مدرب فيوتشر: قادرون للوصول لأبعد نقطة في الكونفدرالية

وقال زوران خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: مباراة صعبة للغاية، من أيام لم يكن مصيرنا بيدينا، ولكن غداً مصيرنا في أيدينا،  مودرن فيوتشر فريق جيد ويمتلك لاعبين مميزين ومدرب جيد، لديهم فرصتين التعادل أو الفوز أما نحن نلعب على الفوز فقط.

وتابع: أرى أن ارض ملعب المباراة جيدة، وتحدثت مع فريقي أن من قبل لم تكن فرصتنا بأيدينا ولكن الأمور عادت الأن لنا من جديد، والفرصة أصبحت بين أيدينا.

وأكد على أن الدوري المصري والمغربي هم الأفضل في أفريقيا وأنديتهم دائماً لها الحظوظ الأكبر في البطولات الأفريقية.

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