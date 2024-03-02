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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشيلسي يتعادل مع برينتفورد في الدوري الإنجليزي

بوابة الوفد الإلكترونية

سقط فريق تشيلسي في فخ التعادل مع برينتفورد بهدفين لكل منهما، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب غريفين بارك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من الدوري الإنجليزي.

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كان تشيلسي قد بادر بالتهديف عن طريق نيكولاس جاكسون في 35 ولكنه لم ينجح في الحفاظ على تقدمه ليباغته برينتفورد بهدفين في الشوط الثاني عن طريق مادس رورسليف راسموسن ويوان ويسا في الدقيقتين 50، 69 من عمر المباراة.

وأعاد أكسيل ديساسي لاعب تشيلسي المباراة إلى نقطة الصفر بعدما سجل هدف التعادل للبلوز في الدقيقة 83 من عمر المباراة ليتقاسم الفريقين نقاط المباراة.

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بهذه النتيجة يحتل تشيلسي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 36 نقطة، بينما يحتل برينتفورد المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة.

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