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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محرز وفيرمينو يقودان تشكيل أهلي جدة أمام الفتح

أهلي جدة
أهلي جدة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة عن تشكيل مواجهة الفتح، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من عمر دوري روشن السعودي لهذا الموسم 2023/2024.

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ويرغب أهلي جدة في تحقيق الفوز على نظيره الفتح، في المباراة التي يتوقعها العديد من مشجعي الفريقين بأن تكون مثيرة وحماسية.
ويأتي أهلي جدة في المركز الثالث بترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 43 نقطة، بعدما فاز في 13 مباراة و4 تعادلات، لكنه تلقى 4 هزائم.

تشكيل أهلي جدة أمام الفتح

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي
خط الدفاع: سعد بالعبيد، عبدالباسط هندي، ميريح ديميرال، علي مجرشي
خط الوسط: فرانك كيسيه، روجر إيبانيز، فراس البريكان، ألان ماكسيمين
خط الهجوم: فيرمينو، رياض محرز

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