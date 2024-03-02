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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

زد "2005" يهزم بلدية المحلة في دور الـ16 بكأس مصر للناشئين

بوابة الوفد الإلكترونية

فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2005  علي فريق بلدية المحلة بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد .
يأتي هذا خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت بملعب دريم ، ضمن منافسات الدور ال 16  لبطولة كأس مصر .

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تشكيل بلدية المحلة لمواجهة الإسماعيلي

أحرز  الاهداف لفريق زد كلا من:
- عبد الرحمن محمود محمد هدف . 
- بدر جمال قرني هدف .
- عبدالحليم وائل عبد  المحسن هدف .

الجهاز الفني والإداري للفريق كلا من: 
مدير فني / ايان تايلر
مدرب عام / عمر خطاب
مدرب مساعد / تامر مرسي 
مدرب حراس / يوسف طاهر
اداري / محمد صلاح  
اخصائي تأهيل / تامر عادل
مخطط أحمال / محمد عبد الجواد 
مساعد ملعب / محمد سعد

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