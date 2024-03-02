احذر رفع الأثقال.. أفضل 3 طرق تعالج آلام الرقبة الناتجة عن التوتر

قد ينتج عن التوتر مضاعفات خطيرة تهدد صحة الجسم أبرزها الصداع وآلام الرقبة والكتف، فكلما كنت أكثر توترًا، كلما تأثرت عضلاتك، وتسبب في الإصابة بالتصلب واضطراب النوم ما يؤدي إلى تفاقم الألم والشعور بالإنزعاج الشديد.

طرق علاج آلام الرقبة الناتجة عن التوتر

ووفقًا لما ذكره موقع هيلث شوت الطبي، إليك أفضل 3 طرق لتهدئة آلام الرقبة الناتجة عن التوتر

طرق علاج آلام الرقبة الناتجة عن التوتر

1- الحفاظ على وضعية الجسم الصحيحة عند الجلوس لفترات طويلة

قد يؤدي الجلوس بشكل خاطيء لفترات طويلة إلى تفاقم آلام الرقبة، لذا يجب الحرص دائمًا على الجلوس بشكل مستقيم، وإبقاء كتفيك مسترخيين، والتأكد من أن شاشة الكمبيوتر لديك في مستوى العين.

2- ممارسة تمارين التمدد

الجلوس لفترات طويلة أو الحركات المتكررة قد يسبب توتر العضلات وآلام الرقبة المزمنة، لذا يجب أخذ فترات راحة منتظمة طوال اليوم للوقوف والتمدد والتحرك، مع التفكير في ممارسة بعض التمارين البسيطة للرقبة لتخفيف التوتر ومنع إصابتها بالتيبس.

3- الإمتناع عن رفع الأثقال

من الأفضل التوقف عن رفع الأثقال في المنزل أو في صالة الألعاب الرياضية وممارسة الأنشطة العنيفة عند الشعور بآلام حادة في الرقبة، لأنها قد تزيد من الشعور بالإجهاد، وبالتالي يتفاقم الألم.