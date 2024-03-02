تعرف على أسباب إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب سوارا الغيني

جوميز يعقد المؤتمر فى موعده

تقرر إلغاء المؤتمر الصحفي للمدير الفني لفريق سوار الغيني قبل مباراة الزمالك المقرر لها غداً الأحد باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يأتي قرار إلغاء المؤتمر الصحفي للمدير الفني لبطل غينيا الذي كان مقرراً له في الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، بسبب تأخر وصول بعثة فريق سوارا إلى القاهرة، والتي تقرر وصولها صباح غداً الأحد لخوض المباراة.

وفي نفس الوقت لن يتمكن الفريق الغيني من خوض أي تدريبات على ستاد القاهرة بسبب تأخر وصوله إلى مصر.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الختامي في السابعة مساء اليوم على ستاد القاهرة استعداداً للقاء المرتقب، على أن يسبقه المؤتمر الصحفي لجوزيه جوميز المدير الفني للفريق بشكل طبيعي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 13 نقاط من 4 انتصارات وتعادل، وحسم تأهله لدور الثمانية للبطولة.