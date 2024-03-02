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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

طبيب الزمالك يطمئن الجماهير على جراحة عبد الشافى

عبد الشافي
عبد الشافي

أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للأبيض أجرى جراحة الرباط الصليبي بنجاح بأحد المراكز المتخصصة في ألمانيا.

وأشار محمد أسامة إلى أن الطبيب الألماني قام بإجراء عملية إعادة بناء الرباط الصليبي لمحمد عبد الشافي.

وأوضح  رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك أن العملية التي أجراها محمد عبد الشافي تمت بنجاح، وحالته الطبية جيدة.

وأضاف محمد أسامة أن  اللاعب سيبدأ مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل خلال الفترة المقبلة وفقا للبرنامج الخاص الذي سيتم وضعه بالتنسيق مع الطبيب الألماني.

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