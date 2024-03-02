طبيب الزمالك يطمئن الجماهير على جراحة عبد الشافى

أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للأبيض أجرى جراحة الرباط الصليبي بنجاح بأحد المراكز المتخصصة في ألمانيا.

وأشار محمد أسامة إلى أن الطبيب الألماني قام بإجراء عملية إعادة بناء الرباط الصليبي لمحمد عبد الشافي.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك أن العملية التي أجراها محمد عبد الشافي تمت بنجاح، وحالته الطبية جيدة.

وأضاف محمد أسامة أن اللاعب سيبدأ مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل خلال الفترة المقبلة وفقا للبرنامج الخاص الذي سيتم وضعه بالتنسيق مع الطبيب الألماني.