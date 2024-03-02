مرموش يشارك في فوز فرانكفورت على هايدنهايم بالدوري الألماني

حقق فريق آينتراخت فرانكفورت فوزا صعبا على نظيره هايدنهايم بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الألماني.

افتتح فرانكفورت التسجيل عن طريق بينيديكت جيمبير في لدقيقة 39 بعد خطأ فادح من حارس المرمى، ثم أضاف نيلز نكونكو الهدف الثانى لفرانكفورت، فيما سجل مارفن بيرينجر هدف هايدنهايم الوحيد.

وشارك مرموش أساسيا مع اينتراخت فرانكفورت قبل أن يتم استبداله فى الدقيقة 79 ليشارك ماريو جوتزه بدلا منه.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 37 نقطة، بينما يأتى هايدنهايم فى المركز العاشر برصيد 23 نقطة.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت ..

حراسة المرمى: كيفين تراب.

خط الدفاع: ويليان باتشو، روبين كوخ، بوتا، فيليب ماكس.

وسط الملعب: أنسجار كنوف، لوكاس ميلو، إبيمبي، نكونكو.

خط الهجوم: عمر مرموش، فارس شعيبي.