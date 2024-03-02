محمد عدوية يطرح كوفر "فوشوش الناس" على اليوتيوب

طرح المطرب محمد عدوية لأحدث أعماله الغنائية كوفر أغنيته التي تحمل عنوان "وشوش الناس حكايات" وذلك على يوتيوب.

والأغنية من كلمات عمرو عصام، الحان وتوزيع الأغنية الاصلية وليد شراقي.

وقد نشر محمد عدوية مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب عليه قائلًا: "محمد عدوية

فوشوش الناس حكايات فيها الفرح وفيها آهات عدوية".

محمد عدوية

رسالة واتساب

وكان روج الفنان محمد عدوية لأحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان "رسالة واتساب" وطرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وحققت نسب مشاهدات عالية بشكل جديد وبطرح بوسترات جديدة للعمل ظهر فيه محمد عدوية بالزي الصعيدي.

حيث قام بنشر مقاطع فيديو للأغنية عبر حسابه الشخصي على تطبيق الفيديوهات "تيك توك" مرتديًا ملابس صعيدية.

وأغنية رسالة واتساب من كلمات محمد عبد الجابر وألحان محمد عدوية وتوزيع بيشوي صفوت.

قبطان سفينتي

كما طرح محمد عدوية مؤخرًا أغنية "قبطان سفينتي" عبر يوتيوب والتي حققت نجاحًا كبيرًا فور نزولها، وأغنية "قبطان سفينتى" من كلمات مهاب الجزائري وتوزيع وألحان مونتي.



كلمات الأغنية

وتقول كلمات الأغنية: "مية هوا أرض بور واقف مستني أنا لآخر الطابور الدنيا مالها الحب خانها الواقع سابها قابلت الخيال فاليها غنا مالي انا بالعالم ده مش داري بيه ليه عايزني اشغل بالي تاني بيه عامل لليأس ميوت قالب الخوف برموت راعب الحياه بالموت اسابق الصوت بالضوء ألخص الكون في ستور اشوط انا برجلي نجوم ماتفوق مين اللي كدب قال انك مالكش عزيز ياليل دنيا لعبه خسرت فيها اني اخسر ماتفتكرش اني بعدك مش هقدر قالولي ماتكملش بطل وانا بسافر من الفكره لفكره التانيه بخطوه راكب دماغي مش راكب الموج قبطان سفينتي في بحر مصاصين الدم بصطاد بعقلي مش زيهم انا غشيم برمي سنارتي في الوحوش شغال بلم نداهه تنده عليا بصوت معزوف خدت الاصيل وسابت من الخسيس ألوف واقفين صفوف واخدين منها كفوف هدوس وجايلك مهما كانت الظروف".