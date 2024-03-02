ماذا يحدث للجسم عند الإمتناع عن أكل الخبز نهائيًا؟.. طبيبة تكشف مفاجأة

حذرت طبيبة تغذية من أن الإمتناع عن تناول الخبز تمامًا وتضمينه في النظام الغذائي الذي نتبعه، قد يؤثر سلبًا في الصحة، ويسبب زيادة التعب نتيجة لنقص فيتامين В1.

أضرار الإمتناع عن تناول الخبز تمامًا

ووفقًا لما ذكره موقع aif.ru ، أكدت الطبيبة إن التخلي عن الخبز أيضًا يسبب نقص فيتامين PP الضروري لصحة الدماغ، وكذلك فيتامين В12 الذي يعزز حاسة البصر، فضلًا عن نقص حمض الفوليك والألياف الغذائية، ما يؤدي إلى ضعف المناعة.

أضرار الإمتناع عن تناول الخبز تمامًا

في الوقت نفسه، أشارت الطبيبة إلى إن تناول الخبز باعتدال قد يحسن صحة الجهاز الهضمي، وبالأخص خبز الجاودار، الذي يزود الجسم بأكثر من ثلث احتياجاته اليومية من الفيتامينات B1 وE والمغنيسيوم والفوسفور، ويحتوي على الكثير من الحديد بنسبة 78 % من حاجة الجسم اليومية من هذا العنصر.

كما أوصت مرضى السكري والسمنة، بتناوله نظرًا لإحتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية، ما يعزز الشعور بالشبع لفترات طويلة مع الحفا على مستوى الجلوكوز في الدم.