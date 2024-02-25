خبيرة تغذية روسية: الخبز غير مرتبط بالوزن الزائد

كشفت يوليا تشيخونينا، خبيرة تغذية، عن المفاهيم الخاطئة حول الوزن الزائد التي ترجع السبب إلى تناول الخبز.

وقال تشيخونينا بعد أبحاث قامت بها، إن التخلي عن هذا المنتج في محاولة لتقليل الوزن هو خطوة غير فعالة، لأنه في هذه الحالة لن يكون تقييد السعرات الحرارية كبيرا جدا.

ووفقا لموقع "موسكو 24" أوضحت أن الخبز: يحتوي على نحو 260 سعرة حرارية، وهذه ليست كمية كبيرة"، مضيفة:

"إذا قررتم التخلي عن منتج من الدقيق، فالأفضل التخلي عن المخبوزات، لأنها تحتوي، بالإضافة إلى الدقيق، على دهون كثيرة، أما في الخبر تقريبا ليست موجودة، ولا تزيد على قد 2-3 غرامات".

وأكدت تشيخونينا، أنه لفقدان الوزن، من الأفضل تجنب منتجات الدقيق السكرية وأطباق الدقيق مع الصلصات والتوابل الدهنية، موصية بتوخي الحذر عند تناول الخبز الذي يحتوي على مكونات مفيدة مثل البذور والمكسرات والفواكه المجففة والفواكه المسكرة وغيرها. مثل هذا المنتج، على الرغم من تشبعه بالمواد المفيدة، يصبح على الفور أكثر في السعرات الحرارية.

ولفتت تشيخونينا، إلى أن الأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن من الأفضل لهم تناول خبز مصنوع من دقيق مقشر منخفض الجودة.