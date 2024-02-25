عاجل
امتحانات الثانوية العامة 2024 "أوبن بوك"
الأحد 25 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

خبيرة تغذية روسية: الخبز غير مرتبط بالوزن الزائد

خبز
خبز

كشفت يوليا تشيخونينا، خبيرة تغذية،  عن المفاهيم الخاطئة حول الوزن الزائد التي ترجع السبب إلى تناول الخبز.

وقال تشيخونينا بعد أبحاث قامت بها، إن التخلي عن هذا المنتج في محاولة لتقليل الوزن هو خطوة غير فعالة، لأنه في هذه الحالة لن يكون تقييد السعرات الحرارية كبيرا جدا.

ووفقا لموقع "موسكو 24" أوضحت أن الخبز: يحتوي على نحو 260 سعرة حرارية، وهذه ليست كمية كبيرة"، مضيفة:

"إذا قررتم التخلي عن منتج من الدقيق، فالأفضل التخلي عن المخبوزات، لأنها تحتوي، بالإضافة إلى الدقيق، على دهون كثيرة، أما في الخبر تقريبا ليست موجودة، ولا تزيد على قد 2-3 غرامات".

وأكدت تشيخونينا، أنه لفقدان الوزن، من الأفضل تجنب منتجات الدقيق السكرية وأطباق الدقيق مع الصلصات والتوابل الدهنية، موصية بتوخي الحذر عند تناول الخبز الذي يحتوي على مكونات مفيدة مثل البذور والمكسرات والفواكه المجففة والفواكه المسكرة وغيرها. مثل هذا المنتج، على الرغم من تشبعه بالمواد المفيدة، يصبح على الفور أكثر في السعرات الحرارية.

ولفتت تشيخونينا، إلى أن الأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن من الأفضل لهم تناول خبز مصنوع من دقيق مقشر منخفض الجودة.

مواد متعلقة

زواج رامي وحيد في أمريكا.. مفاجأة جديدة عن زيجة الـ45 وسر تخوفه منها

طبيبة تكشف كمية اللحم المطلوبة لسد حاجة الجسم اليومية من البروتين

ممنوع إضافة الحليب إلى القهوة.. طبيب أعصاب يحذر من كارثة

5 أمراض يسببها تسخين الطعام في أواني بلاستيك بالميكروويف

النوم على وسائد عالية يسبب مرضا مميتا.. أطباء يحذرون من كارثة صحية

خالد الجندي متهم بالإساءة لعلماء الدين بسبب تصريح صادم.. والجمهور: معقول انت داعية إسلامي؟

متى تسبب الحساسية الغذائية الوفاة؟.. طبيبة تحذر وتكشف عن الأطعمة الممنوعة للمرضى

طلاق بسمة ماهر وأحمد كشك بعد زواج 5 سنوات.. آية قرآنية حسمت سر الانفصال
الجريدة الورقية