كثافات مرورية بالطريق الدائري بسبب انقلاب سيارة محملة بالبيض في الوراق

ظهرت كثافات مروية مساء اليوم السبت، على الطريق الدائري بنطاق الوراق، بسبب حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بـ"البيض" ويعمل رجال المرور على إزالة آثار الحادث وعودة حركة المرور لطبيعتها.

تلقت غرفة عمليات النجدة، إخطارًا مفاده وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بـ"البيض" على الطريق الدائري، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير سيارة نصف نقل محملة بالبيض اختلت عجلة القيادة بيد السائق ما أدى إلى انحراف الطارة وانقلاب السيارة، ويقوم رجال الإدارة العامة للمرور بإزالة أثار الحادث من نهر الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام قائدي المركبات.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

إخماد حريق شب داخل مخزن ملابس في الوراق

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق نشب داخل مخزن ملابس ببدروم بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، دون خسائر في الأرواح.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة العمليات بنشوب حريق داخل مخزن ملابس ببدروم أحد العقارات.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران إلى الأماكن المجاورة وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح، وتمثلت الخسائر في حريق محتويات المخزن.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت الجهات المختصة التحقيق، وتم استدعاء المعمل الجنائي للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب داخل عقار في كرداسة

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب في عقار مكون من 5 طوابق، في منطقة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.



وكشفت المعاينة أن الحريق اندلع داخل شقة سكنية إثر انفجار أنبوبة غاز في الطابق الثاني داخل عقار مكون من 5 طوابق، في منطقة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.



والبداية كانت بتلقي غرفة عمليات مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق ناتج عن انفجار أنبوبة داخل عقار سكني بالطابق الثاني داخل عقار سكني مكون من 5 طوابق، في منطقة كرداسة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مقر البلاغ، وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق.