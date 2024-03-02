طوق النجاة لرجل الشارع البسيط .. شباب الصحفيين تتفقد"كلنا واحد" للسلع الغذائية بالقليوبية

مواطنون: أنقذتنا من جشع التجار

توقفت جبهة شباب الصحفيين عند الكيلو 37 طريق الإسكندرية الزراعي " طوخ" بمحافظة القليوبية لتتفقد أحد فروع مبادرة “كلنا واحد” للسلع الغذائية التي أطلقتها وزارة الداخلية ضمن 2148 منهم 2031 منفذًا و6 معارض رئيسية و44 معرضاً فرعياً و67 شادراً في مختلف محافظات الجمهورية وتستمر حتى انتهاء شهر رمضان الكريم انطلاقاً من حرص وزارة الداخلية في تخفيف الأعباء على المواطنين وتقديم اوجة الرعاية الاجتماعية والإنسانية للمواطن البسيط.



قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم السبت: نوجه الشكر والتقدير إلى وزارة الداخلية على جهودها الكبيرة في توفير كافة السلع الغذائية في مكان واحد لليوم الـ 15 على التوالي بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 40% وبجودة عالية.



من ناحيته، قال نادر بدر الدين: حرصت أثناء السفر على التوقف داخل المبادرة الوطنية للتعرف على السلع الموجودة وبالفعل اكتشفت أنواعًا متميزة جدًا بسعر على قد الايد وكل ما تحتاجه الأسرة متوفر بكميات كبيرة وسعيد جدا بتواجد" كلنا واحد" حتى على الطرق السريعة والزراعية.



أما محمد يوسف فأكد: فعلا "كلنا واحد" حققت المعادلة الصعبة منتجات جيدة جدا وسعر منخفض عوضتنا عن جشع التجار الذين يستغلون المواسم لرفع الأسعار.



وأشار علي السعيد إلى إن المبادرة حقًا هي طوق النجاة لرجل الشارع البسيط ووجدنا الأرز والسكر المكرونه والزيت وياميش رمضان بأسعار أقل بكثير من الموجودة في السوبر ماركت والأسواق

أوضح حمدي أبو النجا: كلنا واحد جمعت الأسرة المصرية ولا نحتاج الى الشراء من أماكن مختلفة فكل ما نحتاجه للشهر الكريم موجود في مكان واحد وفكرة تواجدها داخل المولات والسلاسل التجارية الكبيرة أمر أسعدنا كثيرا