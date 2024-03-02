الحر راجع بقوة.. هل انتهى الشتاء ؟

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بالفعل كان هناك ارتفاعات ملحوظة بدرجات الحرارة أمس الجمعة إذ وصلت العظمى لـ 30 درجة مئوية وهي ذروة الارتفاعات وكانت أعلى من المعدلات الطبيعية.

وأضاف غانم في تصريحها لـ"الوفد"، أنه بداية من اليوم بدأ الانخفاض بشكل تدريجي في درجات الحرارة بسبب اختلاف مصادر الكتل الهوائية التي تحولت من كتل جنوبية إلى كتل شمالية قادمة من البحر المتوسط، مع حدوث نشاط الرياح في بعض المحافظات مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وأكدت أن طبيعة تلك الأوقات من العام إنها فترة تباين وتذبذب كبير في قيم درجات الحرارة، وعلى مدار الأسبوع ستكون درجات الحرارة أغلبها منخفضة أو حول المعدلات.

وشددت على عدم تخفيف الملابس لأن تلك الفترة صالحة لانتشار الأمراض، لذا يجب استمرار ارتداء الملابس الشتوية على مدار اليوم تجنبًا لنزلات البرد.

وتابعت: الاجواء الشتوية لم تنتهِ خاصة في فترة الليل، وطبيعة شهر مارس ارتفاع درجات الحرارة لأنه مع 20 مارس سينتهي الشتاء رسميًا، ولكن النصف الأول من فصل الربيع يشهد تباين في درجات الحرارة وتذبذب.